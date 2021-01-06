Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı

İYİ Parti'de kısa bir süre siyaset yapan emekli albay Ali Türkşen, siyasete geri döndü. Kardak krizinde, SAT komandosu olarak görev yapan Türkşen'in yeni adresi Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi oldu.

CHP'li Muharrem İnce, bugün Yalova'nın kırsal Elmacık Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde Memleket Hareketi'nin Kurucular Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Bir dönem İYİ Parti'de siyaset yapan emekli Kurmay Albay Ali Türkşen, bu toplantıyla Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katıldı. Türkşen ayrıca Muharrem İnce ile de fotoğraf çektirdi.

İYİ PARTİ'DEN SİYASETE ATILMIŞTI

İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde yer alan emekli kurmay albay Ali Türkşen, Kocaeli'nden milletvekili adayı olmuştu. İkinci sıradan aday gösterilen Türkşen, bir süre sonra İYİ Parti'nin aktif çalışmalarına katılamayacağını açıkladı.

Sonrasında Türkşen, İYİ Parti'den tamamen istifa ettiğini açıklayarak, parti yönetimine ağır eleştirilerde bulunmuştu.