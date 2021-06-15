Emanet son bölüm fragman izle! Emanet son bölüm full izle! Emanet 203. bölüm fragmanı izle!

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet bugün 202. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Emanet 186. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 202. bölümde neler oldu? Emanet yeni bölümde neler olacak? Emanet son bölüm 203. bölüm izle! Emanet 203. bölüm fragmanı izle!

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet bugün 202. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Emanet 186. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 202. bölümde neler oldu? Emanet yeni bölümde neler olacak? Emanet son bölüm 203. bölüm izle! Emanet 203. bölüm fragmanı izle!

EMANET SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaman'ı ihbar eden Seher, adaletin yerini bulması için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Yaman çok daha zor bir sürecin içinde bulur kendini.

EMANET YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

EMANET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.