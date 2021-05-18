Emanet otomobille seyir halindeyken alt yola uçtu...O anlar kamerada

Emanet otomobille seyir halindeyken alt yola uçtu.

Emanet otomobille seyir halindeyken alt yola uçtu...O anlar kamerada

Şişli'de aracının direksiyonu boşalan genç bir sürücü emanet otomobille aşağı yola uçtu

Feci kazada sürücü ters dönen araçtan yara almadan çıktı

Araçtan kopan bir parça ise park halinde bekleyen aracın camına uçtu

İSTANBUL - Şişli'de emanet otomobille seyir halinde olan genç bir sürücü, direksiyonun boşalması sonucu kontrolden çıkan araçla aşağı yola uçtu. Feci kaza güvenlik kameralarına yansırken, ters dönen araçtan yara almadan çıkan sürücü bir süre kazanın şokunu atlatamadı. Araçtan kopan bir parça ise park halindeki aracın camına çarptı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Sazlıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde babasının arkadaşına ait olan Mitsubishi Lancer marka 34 CPT 114 plakalı otomobille seyir halinde olan 20 yaşındaki Furkan Çakmak, aracın direksiyonunun boşalması sonucu kontrolü kaybetti. Cadde üzerinde birkaç kez yalpalayan araç yol kenarındaki demir bariyerleri parçalayarak aşağı yola uçtu. Ters dönen araçta mahsur kalan genç, o esnada işyerinin önünde aracın içerisinde bekleyen Kamil Köse ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kaza esnasında araçtan kopan bir demir parça ise Köse'nin içerisinde bulunduğu aracın camına çarptı.

Yalpalayan araç aşağıya böyle uçtu

Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan araç yalpalamaya başlıyor. Araç daha sonra Demir bariyerlere çarparak aşağı sokağa uçuyor. Kazayı gören vatandaşlar koşarak aracın başına geliyor.

Kazanın ardından gencin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. İncelemelerin ardından araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayı yaşayan genç ve olay yerine gelen ailesi ise onu teselli etmeye çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR