Emanet'in yıldızları Halil İbrahim Ceylan ile Sıla Türkoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edildi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Emanet adlı dizide iki aşığı canlandıran Halil İbrahim Ceylan ile Sıla Türkoğlu'nun gerçek hayatta da aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte sürpriz gelişmenin perde arkası...