Emanet'in yıldızları Halil İbrahim Ceylan ile Sıla Türkoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edildi
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Emanet'in yıldızları Halil İbrahim Ceylan ile Sıla Türkoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edildi

23.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:51
Emanet'in yıldızları Halil İbrahim Ceylan ile Sıla Türkoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edildi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Emanet adlı dizide iki aşığı canlandıran Halil İbrahim Ceylan ile Sıla Türkoğlu'nun gerçek hayatta da aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte sürpriz gelişmenin perde arkası...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Kanal 7'de ekrana gelen 'Emanet' adlı dizide iki aşığı canlandıran Halil İbrahim Ceylan ile Sıla Türkoğlu'nun bir süredir birlikte oldukları öne sürüldü.

Kaynak: Snob Magazin

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