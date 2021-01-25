Emanet dizisinde neler oluyor? Seher, Yaman'ın evlilik teklifini kabul edecek mi? İşte cevabı...

Başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Emanet adlı dizinin yeni bölümünde büyük bir heyecan yaşanacak. Seher (Sıla Türkoğlu), Yaman'ın (Halil İbrahim Ceyhan) evlilik teklifini kabul edecek mi? İşte ayrıntılar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Hafta içi her gün ekrana gelen Emanet adlı dizinin sevenleri büyük bir merak ve heyecan içerisinde. Yaman ve Seher'in Yusuf için verdikleri mücadelede yaşananlar bir kez daha seyircileri ekran karşısına kilitleyecek.& ;

Seher (Sıla Türkoğlu), Yaman'ın (Halil İbrahim Ceyhan) evlilik teklifini kabul edecek mi?& ; İşte detaylar...





Kaynak: Snob Magazin