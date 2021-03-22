Emanet dizisi nerede çekiliyor? Emanet dizisi hangi şehirde, ilçede ve semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet'in nerede çekim yapıldığı merak edildi. Peki, Emanet dizisi nerede çekiliyor? Emanet dizi çekimleri hangi şehirde, hangi ilçede ve hangi semtte yapılıyor? Emanet dizisi İstanbul'da mı çekiliyor?

Emanet dizisi nerede çekildi? Emanet dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Emanet dizisi İstanbul'un hangi ilçesinde çekiliyor? Detaylar haberimizde.

EMANET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Emanet dizisinin ilk bölümleri İstanbul'da çekilmiştir. Dizi çekimleri İstanbul Reşadiye'de yapılmaktadır. Reşadiye, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan bir köydür.

Fakat sonradan dizi kadrosu Kocaeli'ye taşınmıştır. Kısacası şuanda Emanet dizisi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çekilmektedir. Fakat dizinin ilk bölümleri İstanbul'da Beykoz, Çekmeköy gibi ilçelerde yapılmıştır.

EMANET KONUSU NE?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

EMANET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Emanet dizisi hafta içi her gün Kanal 7'de saat 19:00 'da başlıyor.