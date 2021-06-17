Emanet 204. bölüm fragmanı izle! Emanet son bölüm fragman izle! Emanet son bölüm full izle!

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet bugün 203. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Emanet 204. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 204. bölümde neler oldu? Emanet yeni bölümde neler olacak? Emanet son bölüm izle! Emanet 204. bölüm fragmanı izle! Emanet konusu nedir?

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet bugün 203. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Emanet 204. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 204. bölümde neler oldu? Emanet yeni bölümde neler olacak? Emanet son bölüm izle! Emanet 204. bölüm fragmanı izle! Emanet konusu nedir? İşte detaylar haberimizde…

EMANET 204. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

EMANET 204. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kurduğu tuzak Yaman tarafından fark edilen Seher'in vazgeçmeye niyeti yoktur. Ama her an gözü üzerinde olan Yaman varken işi hiç de kolay olmayacaktır.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

EMANET SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yusuf'u da alıp konaktan gitmeyi planlarken karşısında Yaman'ı bulan Seher, tüm hayatını geride bırakmanın zannettiği kadar kolay olmadığını anlayacaktır.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

EMANET SON BÖLÜM İZLE!

EMANET KONUSU NEDİR?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

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