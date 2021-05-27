Emanet 188. bölüm tek parça izle! Emanet yeni bölüm ( 189) bölüm fragmanı izle!
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Emanet 188. bölüm tek parça izle! Emanet yeni bölüm ( 189) bölüm fragmanı izle!

Emanet 188. bölüm tek parça izle! Emanet yeni bölüm ( 189) bölüm fragmanı izle!
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Emanet 189. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Emanet dizisinin 188. bölümü ardından araştırılmaya başladı. Kanal 7'de yayınlanan Emanet 189. bölüm fragmanı izle! Emanet son bölüm özeti! Emanet yeni bölümde neler olacak? Kanal 7 Emanet 188. bölüm izle, son (188) bölüm full izle!

Emanet 189. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Emanet dizisinin 188. bölümü ardından araştırılmaya başladı. Kanal 7'de yayınlanan Emanet 189. bölüm fragmanı izle! Emanet son bölüm özeti! Emanet yeni bölümde neler olacak? Kanal 7 Emanet 188. bölüm izle, son (188) bölüm full izle!

EMANET 189. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İkbal istediğini elde etmiş ve konakta kalmayı başarmıştır. Ama Yaman, ortaya çıkan bu yeni durum hakkında çok fazla şüpheye sahiptir. İkbal hakkında işe yarar bilgiler elde etmeye çalışır.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

EMANET 189. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

EMANET DİZİSİ KONUSU

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

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Emanet 188. bölüm tek parça izle! Emanet yeni bölüm ( 189) bölüm fragmanı izle! - Haberler
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