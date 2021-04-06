Emanet 152. Bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Emanet yeni bölüm fragmanı izle! Emanet 151. bölüm izle

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EMANET 151. bölüm FULL İZLE!

Emanet dizisi KANAL 7 ekranlarında 151. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 151. bölümün ardından şimdi de Emanet 152. bölüm için araştırmalarına başladılar. Emanet 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Emanet 152. bölüm fragmanı yayınlandı. Emanet 152. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

EMANET 152. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

EMANET 152. BÖLÜM İZLE

Emanet 152. bölüm izlemek için tıklayınız!

152. BÖLÜM ÖZETİ

YUSUF PASAPORTLARI BULUYOR

Emanet'te bu akşam İkbal'in yönlendirmesiyle pasaportları bulan Yaman ne yapacak? Yaman'ın pasaportlara ulaşması üzerine çok zor bir durumda kalan Seher, ne kadar çabalasa da Yaman'ı ikna etmesi hiç kolay olmayacaktır.

EMANET DİZİSİNİN KONUSU

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

Oyuncular

Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım, Hayat Olcay