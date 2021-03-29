Emanet 146. Bölüm fragmanı izle! SHOW TV Emanet yeni bölüm fragmanı izle! Emanet 1465 bölüm izle
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Emanet 146. Bölüm fragmanı izle! SHOW TV Emanet yeni bölüm fragmanı izle! Emanet 1465 bölüm izle

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Emanet 146. Bölüm fragmanı izle! SHOW TV Emanet yeni bölüm fragmanı izle! Emanet 1465 bölüm izle

Emanet 146. Bölüm fragmanı izle! Emanet dizisinin 16. bölümü ardından Emanet 146. bölüm fragmanı da yayınlandı. SHOW TV'de yayınlanan Emanet 146. bölüm fragmanı izle! Emanet son bölüm özeti! Emanet yeni bölümde neler olacak? SHOW TV Emanet yeni bölüm fragmanı izle! Emanet 145. bölüm izle

Emanet 145. bölüm full izle! Emanet 145. bölüm tamamı izle! SHOW TV ekranların sevilen dizisi Emanet 145. bölüm seyret! Emanet 146. bölüm tek parça izle! Emanet 145. bölüm tamamı izle! Emanet 146. son bölüm fragmanı izle.

EMANET 145. bölüm FULL İZLE!

Emanet dizisi SHOW TV ekranlarında 145.. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 145. bölümün ardından şimdi de Emanet 146. bölüm için araştırmalarına başladılar. Emanet 146. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Emanet 146. bölüm fragmanı yayınlandı. Emanet 146. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

EMANET 146. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

145. BÖLÜMDE NE OLDU?

Yaman ve Seher, kendilerini bekleyen bu zorlu yolu birlikte yürümek zorundadır. Ama Yaman'ın bir yandan da Seher'le ilgili kafası iyice karışmaya başlamıştır.

EMANET 145. BÖLÜM İZLE

Emanet 145. bölüm izlemek için tıklayınız!

EMANET DİZİSİNİN KONUSU

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

Oyuncular

  • Halil İbrahim Ceyhan
  • Sıla Türkoğlu
  • Berat Yusuf Özkan
  • Gülderen Güler
  • Melih Özkaya
  • Tolga Pancaroğlu
  • Gülay Özdem
  • Gözde Gürkan
  • Hilal Yıldız
  • Oğuz Yağcı,
  • Osman Aydın
  • Ömer Gecü
  • Binnaz Ekren
  • Zeynep Naz
  • Derya Ertun
  • Mehmet Ali Aydın
  • Özge Ağyar
  • Volkan Yıldırım
  • Hayat Olcay
- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Haber Yorumları
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