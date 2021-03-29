Emanet 146. Bölüm fragmanı izle! SHOW TV Emanet yeni bölüm fragmanı izle! Emanet 1465 bölüm izle

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EMANET 145. bölüm FULL İZLE!

Emanet dizisi SHOW TV ekranlarında 145.. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 145. bölümün ardından şimdi de Emanet 146. bölüm için araştırmalarına başladılar. Emanet 146. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Emanet 146. bölüm fragmanı yayınlandı. Emanet 146. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

EMANET 146. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

145. BÖLÜMDE NE OLDU?

Yaman ve Seher, kendilerini bekleyen bu zorlu yolu birlikte yürümek zorundadır. Ama Yaman'ın bir yandan da Seher'le ilgili kafası iyice karışmaya başlamıştır.

EMANET 145. BÖLÜM İZLE

Emanet 145. bölüm izlemek için tıklayınız!

EMANET DİZİSİNİN KONUSU

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

Oyuncular