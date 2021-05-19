Elramir'in yeni takımı belli oldu! Oyuncu Galakticos takımında forma giyecek
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Elramir'in yeni takımı belli oldu! Oyuncu Galakticos takımında forma giyecek

Elramir'in yeni takımı belli oldu! Oyuncu Galakticos takımında forma giyecek
Playerbros - Haberler | Gamegar

Oyuncunun 1907 Fenerbahçe Espor'dan sonraki durağı Galakticos olacak.

Elramir yaklaşık 1 hafta kadar önce takım tekliflerine açık olduğunu duyurmuştu. 1907 Fenerbahçe Espor'un dün yaptığı açıklama ile de Elramir'in takımdan ayrıldığı açıklanmıştı.

Oyuncunun yeni takımı Galakticos "Bu sezonki yolculuğumuzun mürettebatında yeni bir yıldız var. Taha "ELRAMİR" Yurdagüven. Galaksiye Hoş Geldin. Güç Seninle Olsun!" sözleri ile oyuncuyu takıma transfer ettiğini açıkladı. Elramir de bu hoşgeldin açıklamalarına "Hoşbulduk her şey için teşekkür ederim" diye cevap verdi.

Ligde etkileyici bir performans gösteren Taha "ELRAMİR" Yurdagüven VFŞL Kış Mevsimi'nde toplam 19 maçta oynadı ve 12 farklı şampiyon seçti. Oyuncu en çok Udyr şampiyonunu seçti ve bu şampiyon ile oynadığı 4 maçta 4.29 KDA, %73.2 öldürme katkısı istatistiklerine ulaştı. Oyuncunun toplam istatistikleri ise şöyle:

1907 Fenerbahçe Espor'da başarılı bir sezon geçirmesine karşılık final maçında fastPay Wildcats'e mağlup olarak kupaya ve MSI'a veda eden oyuncuya yeni takımı Galakticos'ta başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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