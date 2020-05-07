Elon Musk ve Grimes'in oğullarının adı X Æ A-12 ne anlama geliyor?

Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk ile müzisyen sevgilisi Grimes oğullarına verdikleri X Æ A-12 adının ne anlama geldiğini açıkladı.

Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk ile müzisyen sevgilisi Grimes oğullarına verdikleri X Æ A-12 adının ne anlama geldiğini açıkladı.

Elon Musk, oğulları olduğunu Pazartesi günü Twitter hesabından duyurmuş ve adının da bir takipçisinin sorusu üzerine X Æ A-12 olduğunu yazmıştı.

Musk'ın altıncı oğlunun adı Twitter'da trend konular arasına girdi.

Ne anlama geliyor?

Şakalarıyla bilinen Musk'ın oğlunun adını açıkladığı Twitter mesajı önce birçokları tarafından ciddiye alınmadı, ciddi olup olmadığı sorgulandı.

Kanadalı sevgilisi müzisyen Grimes ise (gerçek adı Claire Boucher) hayranlarına yine Twitter üzerinden ismin ne anlama geldiğini söyledi.

Æ, a ve e'nin birleşiminden oluşan Latince ve Eski İngilizcede bir bağ ama zamanla kullanımı azalmış. Danca, Norveççe ve İzlandacada Æ bir harf olarak sınıflandırılıyor.

Kanadalı müzisyen son albümündeki bir şarkıya 4ÆM adını vermişti.

A-12 de Lockheed'in CIA için ürettiği bir uçak modeli. Gelişimi sırasında tasarımcılar tarafından 'Archangel' (Büyülü Melek) olarak biliniyordu.

Grimes ayrıca Archangel'in en favori şarkısı olduğunu yazdı ama kimin şarkısı olduğunu söylemedi.

Çiftin oğullarının adının nasıl telaffuz edildiği belirsiz. Musk, Twitter'da bir takipçisinin 'X Ash Archangel' gibi okunup okunmadığını sorduğu mesajını beğendi.

Yasal mı?

Grimes'in bazı isimlerin nüfusa kaydedilmesine izin verilmeyen ABD'nin California eyaletinde doğum yapmış olabileceği düşünülüyor. Eyalette, resimli yazılar, kavram yazıları ve vurgu işareti olan harflerin isimlerde kullanılması yasak. Örneğin è, ñ, e, ç harfleri isimlerde kullanılamıyor. İsimlerin 26 harfli alfabeye uyumlu olması gerekiyor.

Başka ülkelerde de isimlerle ilgili kısıtlamalar var.

Yeni Zelanda'da çocukların adını '4Real' koymak isteyen bir aile yetkililerin engeline takılmıştı.

İsveç'te de bir çift çocuklarının adını 'Metallica' koymak istedi ama vergi yetkilileri 'uygunsuz' buldu. İsveç yasaları uyarınca isim ve soyadının her ikisi de yetkililerin onayından geçmeli.