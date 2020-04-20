Elon Musk'un Starlink projesi İngiltere'de panik yarattı
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Güney Afrika, Elon Musk, İngiltere, Güncel

Elon Musk'un Starlink projesi İngiltere'de panik yarattı

Elon Musk'un Starlink projesi İngiltere'de panik yarattıİngiltere, (DHA) ' Güney Afrika asıllı Amerikalı Tesla Motors ve SpaceX şirketinin CEO'su Elon Musk'ın imzasını taşıdığı 'hızlı' internet amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı Starlink projesi dün akşam saatlerinde...

20.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:35
Elon Musk'un Starlink projesi İngiltere'de panik yarattı

Elon Musk'un Starlink projesi İngiltere'de panik yarattı

İngiltere, (DHA) ' Güney Afrika asıllı Amerikalı Tesla Motors ve SpaceX şirketinin CEO'su Elon Musk'ın imzasını taşıdığı 'hızlı' internet amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı Starlink projesi dün akşam saatlerinde İngiltere'de görüntülendi. İngilizler projeyi UFO olarak yorumlayınca ülkede kısa süreli panik yaşandı.

Güney Afrika asıllı Amerikalı mucit ve Tesla Motors uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk 'ucuz ve yüksek hızda internet' kapsamında hayata geçirdiği Starlink projesine start verdi. Starlink projesi dün akşam saatlerinde İngiltere'de görüntülendi. Birbiri ardına dizili şekilde hareket eden bir uydu takımyıldızı olan proje bir çok İngililiz tarafından paniğe neden oldu. İngilizler gökyüzünde gördükleri takım yıldızını UFO olarak yorumladı. Kısa süreli paniğe neden olan o anlar sosyal medya üzerinden tartışma konusu oldu. Öte yandan Starlink uydularının zaman zaman Türkiye üzerinden de geçtiği belirtiliyor.

Elon Musk'un Starlink projesi İngiltere'de panik yarattı

Kaynak: DHA

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