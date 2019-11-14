Elon Musk Tesla'nın yeni fabrikası için neden Almanya'yı seçti?
Fabrikanın 2021'de üretime başlaması ve 10 bin kişiyi istihdam etmesi bekleniyor. Peki Musk neden Berlin'i tercih etti?
14.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:46
Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın şirketin ABD dışındaki ikinci fabrikasının Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında kurulacağını açıklaması otomotiv sektörünü hareketlendirdi.
Alman siyasetçiler ve Berlinli yöneticiler bu kararı memnuniyetle karşıladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com