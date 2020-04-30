Elon Musk'tan koronavirüs yorumu: 'İnsanları eve zorla kapatmak faşizmdir' Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın tepe yöneticisi (CEO) Elon Musk, koronavirüs sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bazı eyaletlerinde uygulanan sokağa çıkma ve dükkan açma yasakları için "Bu faşizm. İnsanlara özgürlüklerini geri verin." dedi.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, koronavirüs sebebiyle uygulanan sokağa çıkma ve dükkan açma yasakları için "Bu faşizm. İnsanlara özgürlüklerini geri verin." dedi. Ford gibi otomobil devleri Covid-19 salgını döneminde milyarlarca dolar zarar açıklarken borsadaki hisseleri yaklaşık yüzde 10 oranında artan Tesla'nın CEO'su, gündemle alakalı konuştuğu konferansta devlet zoruyla getirilen yasakları sert bir dille eleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com