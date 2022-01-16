Elon Musk, "İnsanlığın korkunç şekilde yok olmasına karşı uyarıyorum" diyerek tek kaçış noktasını verdi - Haberler
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Elon Musk, "İnsanlığın korkunç şekilde yok olmasına karşı uyarıyorum" diyerek tek kaçış noktasını verdi

Elon Musk,
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Tesla'nın CEO'su ve teknolojide dünyanın öncü isimleri arasında yer alan Elon Musk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Musk, insanlığın olası bir kitlesel yok oluşta yüzde 100 yok olacağını ve tek kaçışın başka gezegenlere yerleşmek olduğunu dile getirdi.

Teknoloji alanında dünyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan kitlesel yok oluşla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Sık sık açıklamaları nedeniyle gündem olan Musk, bir kez daha bomba etkisi yaratacak ifadeler kullandı.

"YÜZDE 100'ÜMÜZ YOK OLACAĞIZ"

Musk, olası bir kitlesel yok oluşta insanlığın hayatta kalamayacağını belirterek, "Kitlesel yok oluşta insanlığın yüzde yüzü yok olacak. İnsanların dünyada kalarak kitlesel yok oluştan kaçma imkanları yok" dedi.

TEK KURTULUŞ YOLUNU VERDİ

Musk daha sonra insanların kitlesel yok oluştan kaçmaları için tek çıkış yolunu verdi. Musk, "İnsanlar kitlesel yok oluştan kaçmak istiyorlarsa, başka gezegenlere taşınmak zorundalar" diye konuştu.

Elon Musk, 'Korkunç sona karşı insanlığı uyarıyorum' diyerek tek kaçış noktasını verdi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
Ahmet AKGÜL:Bu gezegen benim siz başka gezegene gidin diyor yani Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
500
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Elon Musk, "Korkunç sona karşı insanlığı uyarıyorum" diyerek tek kaçış noktasını verdi

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