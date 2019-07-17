Elon Musk insan beynine çip takacak

Elon Musk insan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma gibi bir hedefleri oluğunu açıkladı.

SpaceX ve Tesla gibi alanlarında çığır açan şirketlerin başındaki isim San Francisco'daki Kaliforniya Bilim Akademisi'nde yaptığı sunumda projeyi hayata geçirmelerinin zaman alabileceğini ama ilk prototipin gelecek yıl sonunda bir insan beynine yerleştirilebileceğini belirtti. Musk asıl zorlayıcı prosedürün gerekli izinlerin alınması olacağını vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle