Eloğlu nasıl yazılır? TDK'ya göre Eloğlu mu, el oğlu mu? Eloğlu ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Eloğlu". Peki, El oğlu nasıl yazılır? TDK'ya göre eloğlu mu, el oğlu mu yazılır?

Eloğlu kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, Eloğlu TDK'ya göre nasıl yazılır? El oğlu nasıl yazılır? El oğlu mu, el oğlu mu? TDK'ya göre Eloğlu kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE ELOĞLU NASIL YAZILIR? El oğlu: Yanlış Eloğlu: Doğru ELOĞLU İLE ÖRNEK CÜMLELER Eloğlu: (e'loğlu) 1. isim El, yabancı: "Eloğlunun keyfinin kâhyası değiliz." - Nazım Hikmet 2. isim, mecaz Damat. 3. isim, mecaz Koca.