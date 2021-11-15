Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesiyle ilgili davada anne ve üvey babanın tahliye edilmesi tepki çekti. Sosyal medyada tepkilere neden olan Elmalı davası, Elmalı olayı ile ilgili detaylar merak edildi. Peki, Elmalı davası nedir, Elmalı olayı nedir? İşte detaylar...

ELMALI DAVASI NEDİR?

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesiyle ilgili davada anne ve üvey babanın tahliye edilmesi tepki çekti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tahliyelere itiraz ederken şahısların son duruşmada verdikleri ifadelerde çocukları suçladıkları ortaya çıktı. Sanıklardan M. A. ifadesinde "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum." derken diğer sanık R. A. ise "Biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum." sözlerine yer vermiş.

Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu ile ağabeyi, cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu anne M. A. ile üvey baba R. A.'nın yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce geçen ocak ayındaki üçüncü duruşmada tahliye edilmesinin yankıları sürüyor.

Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili açıklama yapan Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, "5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır" denildi.

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