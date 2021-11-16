ELMA BAHÇESİ 'ZİHA' İLE İLAÇLANDI

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde zirai insansız hava aracı ( Ziha ), deneme uygulamasında elma bahçesinde ilaçlama yaptı.

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün (MAREM) 10 hektarlık elma bahçesi, ZİHA ile ilaçlandı. Deneme uygulamasını inceleyen Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, zirai insansız hava aracının zamandan tasarruf sağlayacağını dile getirdi. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise elma üretim maliyetinin düşürülmesi için teknolojik ekipmanları ucuza mal etmeyi, ilaçlama maliyetlerini düşürmeyi planladıklarını kaydetti. ZİHA ile ilaçlama denemesi yaptıklarına değinen Gök, İlçemizdeki tüm tarımsal ilaçlamaları dronla yapmayı isteriz. Dronla ilaçlama yapıldığında maliyette yüzde 40 gibi tasarruf sağlanıyor. Bu da çok büyük bir rakam dedi.

ÇİFTÇİLERİMİZİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ

Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Müdürü Yakup Kasal ise çiftçilere yapılan bilgilendirme hakkında şunları söyledi

Eğirdir Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarına ZİHA ile ilaçlama metotlarını göstermek için buradayız. İlaç tasarrufu, zaman tasarrufu, en kaliteli maksimum verimi nasıl alırız bunun eğitimini veriyoruz. Çiftçilerimizi topladık, ziraat mühendislerimizi topladık 10 hektarlık elma bahçesinde takip ve denemelerden sonra ZİHA kullanımını kiralık olarak bütün çiftçilerimizin hizmetine sunacağız.

FAYDALARI

Günümüzde konvansiyonel yöntemler ile yapılan bitki koruma uygulamalarının olumsuz tarafları ve sonuçları bulunduğunu dile getiren Kasal, şöyle konuştu

Traktör veya ilgili aracın arkasına bağlanarak yapılan bitki koruma yönteminde, bitki koruma ekipmanı ve makinesinin atmış olduğu sıvının çok az kısmının bitki üzerine tutunabilmesi, geri kalan kısmının da toprağa ve başka arazilere dağılmasıdır. Yine traktörün sıvı atma esnasında arazi üzerinde olması ürünü ezmekte, geri dönüşü olmayan zararlara ve ciddi verim kayıplarına sebep olmaktadır. Çevreye ve insan sağlığına yanlış yöntemlerin verdiği zararlar ise üstünde durulması gereken diğer bir konu. ZİHA ile bitki koruma yönteminde ise atılan sıvı çok daha yüksek miktarlarda bitki üzerine tutunurken, yakıt masrafı, girdi maliyetleri düşmekte, ilgili aracın veya traktörün ürüne vermiş olduğu zarar ortadan kalkmaktadır. Tamamen otonom bir şekilde dağıtım yapılabildiği için insan hatasına bağlı birçok faktör de devre dışı kalmaktadır diye konuştu.