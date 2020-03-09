Ella Bella Bingo (Elleville Elfrid) Filmi
Ella Bella Bingo (Elleville Elfrid) filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ella Bella Bingo (Elleville Elfrid) filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
09.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:57
Norveç yapımı animasyon filmini Atle Solberg Blakseth ve Frank Mosvold ikilisi yazıp yönetiyor.
Yönetmen: Atle Solberg Blakseth, Frank Mosvold
Senaryo: Frank Mosvold, Atle Solberg Blakseth, Trond Morten Venaasen
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Ella Bella Bingo (Elleville Elfrid)
Yapımcı Firma: BG Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Norveç
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 75 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 23.10.2020
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Kaynak: InterSinema.com