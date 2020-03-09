Ella Bella Bingo (Elleville Elfrid) Filmi
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Norveç, Bingo, Sinema

Ella Bella Bingo (Elleville Elfrid) Filmi

Ella Bella Bingo (Elleville Elfrid) filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ella Bella Bingo (Elleville Elfrid) filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

09.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:57
Ella Bella Bingo (Elleville Elfrid) Filmi

Norveç yapımı animasyon filmini Atle Solberg Blakseth ve Frank Mosvold ikilisi yazıp yönetiyor.

Yönetmen: Atle Solberg Blakseth, Frank Mosvold

Senaryo: Frank Mosvold, Atle Solberg Blakseth, Trond Morten Venaasen

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Ella Bella Bingo (Elleville Elfrid)

Yapımcı Firma: BG Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Norveç

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 75 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 23.10.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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