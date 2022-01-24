Fox TV'nin sevilen dizisi Elkızı final kararı aldı. Kararın ardından izleyiciler, Elkızı final mi, neden final yapıyor? El Kızı neden bitiyor? El Kızı tamamen bitiyor mu, resmi açıklama yapıldı mı? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Elkızı neden final yapıyor? Elkızı final bölümü ne zaman? Elkızı bitiyor mu? Elkızı devam edecek mi? Elkızı hangi gün, hangi kanalda? Elkızı bitti mi?

Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Elkızı final mi, neden final yapıyor? El Kızı bitti mi, neden bitiyor? El Kızı tamamen bitiyor mu, resmi açıklama yapıldı mı?

ELKIZI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? ELKIZI BİTİYOR MU? SON BÖLÜM NE ZAMAN?

Elkızı her Pazar günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyordu. Dizinin final bölümü haftaya ekranlara gelecek. Final fragmanı yayınlandı.

ELKIZI FİNAL Mİ YAPIYOR? NEDEN FİNAL?

Elkızı 13. bölümü ile final yapıyor. Dizinin final fragmanı bugün yayınlandı. Buna göre Elkızı 30 Ocak Pazar 2022 tarihinde final bölümü ile Fox TV ekranlarına gelecektir.

Elkızı Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:

""Çok güzel seviyorsun be Ali!" #Elkızı final bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

@foxturkiye"

Buna göre dizi 30 Ocak'ta final yapıyor.

ELKIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Harun'un galip gelmesinden daha da acısı Ezo'nun Ali ve Songül arasındaki yakınlığa şahit olmak olur. Ali'nin de Songül'e bir şeyler hissettiğini düşünür ama işin Aslı öyle değildir. İlk günkü gibidir Ali. Varsa yoksa Ezo.

Harun herkesi sindirmiştir ama bu defa ayağına gelen fırsatı değerlendirir. Ali'nin Ezo'yu korumak uğruna yapacağı fevri bir hareketi kendi lehine çevirip Ezo'yu Ali üzerinden tehdit eder. Nermin oğlunun bu hastalıklı hallerinden ürkmeye başlamıştır. Bunlar yetmezmiş gibi bir de tehdit ediliyorlardır. Birileri Cemal'i öldürdüklerini biliyordur! Tüm bunlar yaşanırken Cavidan da yıllar önce öldü bildiği torununun yaşadığını öğrenmiştir. Adım adım torununu bulmaya gidiyordur.

Ezo, Ali için bir şeylere boyun eğdiği noktada Zeliha da her şeyi öğrenir. Kızlarının başı beladadır ve onları alıp kaçmaktan başka şansı yoktur.

ELKIZI KONUSU NE?

Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.

ELKIZI OYUNCULARI KİMLER?

Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı

İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu

Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı

Fikret Kuşkan : Resul Bozdağlı

Münir Can Cindoruk : Ali Demir

Sedef Avcı : Zeliha Bozdağlı

Toprak Sağlam : Nermin

Fırat Doğruloğlu : Selçuk

Çağla Şimşek : Seher

Sinan Arslan : Bekir

Pelinsu Çileli : Aslı Yaman

Macit Koper : Ekrem

Nur Yazar : Ayfer Bozdağlı

Mesut Kaytan : Adem

Beyza Dolu : Neşe

Can Büyükaltay : Cemal

Alayça Öztürk : Esma

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