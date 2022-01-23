Elkızı canlı izle! Fox TV El Kızı 12. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?

Ek Kızı dizisi canlı izleme linkiyle merak ediliyor. Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. El Kızı canlı izle! Fox TV Elkızı 12. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?

ELKIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Harun'la evlenmek asıl başlayacak olan kabusun en hafifidir Ezo için. Annesi için bu işkenceye katlanmayı göze alır ancak zor durumdadır. Bunu da ilk ve tek fark eden Ali olur. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anlar Ali ama Ezo dışında ona bunu itiraf edecek kimse de yoktur.

Zeliha'nın ilaçlarını içmemesiyle beraber her şey yeniden başlar. Hatırlıyordur Zeliha ve kendisine bunları yapan Cavidan'a bedelini ödetecektir. En önemlisi ise kızlarına, Ezo'ya ve Seher'e kavuşacaktır.

Ezo için ise umutlar tükenmişken hiç ummadığı birisi, Nermin ona yardım eder. Bir planı vardır ve eğer plan işlerse Ezo hem Harun'dan kurtulacak hem de özgürlüğüne kavuşacaktır. Yeniden umutlanan Ezo için Ali ile kavuşmak artık hayal değildir fakat Songül ile Ali'yi gördüğü andaki kıskançlığı ve acısı Ezo'yu tepetaklak eder. Bu defa berabere yoktur. Kazananlar ve kaybedenlerin bir yarışı olacaktır sadece…

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ELKIZI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Harun'un galip gelmesinden daha da acısı Ezo'nun Ali ve Songül arasındaki yakınlığa şahit olmak olur. Ali'nin de Songül'e bir şeyler hissettiğini düşünür ama işin Aslı öyle değildir. İlk günkü gibidir Ali. Varsa yoksa Ezo.

Harun herkesi sindirmiştir ama bu defa ayağına gelen fırsatı değerlendirir. Ali'nin Ezo'yu korumak uğruna yapacağı fevri bir hareketi kendi lehine çevirip Ezo'yu Ali üzerinden tehdit eder.

Nermin oğlunun bu hastalıklı hallerinden ürkmeye başlamıştır. Bunlar yetmezmiş gibi bir de tehdit ediliyorlardır. Birileri Cemal'i öldürdüklerini biliyordur! Tüm bunlar yaşanırken Cavidan da yıllar önce öldü bildiği torununun yaşadığını öğrenmiştir. Adım adım torununu bulmaya gidiyordur.

Ezo, Ali için bir şeylere boyun eğdiği noktada Zeliha da her şeyi öğrenir. Kızlarının başı beladadır ve onları alıp kaçmaktan başka şansı yoktur.

ELKIZI KONUSU NE?



Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.

ELKIZI OYUNCULARI KİMLER?

Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı

Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı

İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu

Münir Can Cindoruk : Ali Demir

Toprak Sağlam : Nermin Karasu

Fırat Doğruloğlu : Selçuk

Çağla Şimşek : Seher Çetin

Sinan Arslan : Bekir Yılmaz

Pelinsu Çileli : Aslı Yaman

Macit Koper : Ekrem

Mesut Kaytan : Adem Çetin

Beyza Dolu : Neşe Çetin

Can Büyükaltay : Cemal

Alayça Öztürk : Esma Çetin

Gökçe Akyıldız : Songül

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