Elkızı canlı izle! Fox TV El Kızı 12. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?
Ekranların sevilen dizisi El Kızı 12. yeni bölümüyle bugün FOX TV ekranlarına gelecek. El Kızı yeni bölümü izlemek isteyen izleyiciler "El Kızı canlı izle! Fox TV Elkızı 12. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?" aratması yapıyor. El Kızı canlı izle! El Kızı 12. yeni bölüm izle! El Kızı 12. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak? El Kızı canlı izleme linki!
Ek Kızı dizisi canlı izleme linkiyle merak ediliyor. Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. El Kızı canlı izle! Fox TV Elkızı 12. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?
Harun'la evlenmek asıl başlayacak olan kabusun en hafifidir Ezo için. Annesi için bu işkenceye katlanmayı göze alır ancak zor durumdadır. Bunu da ilk ve tek fark eden Ali olur. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anlar Ali ama Ezo dışında ona bunu itiraf edecek kimse de yoktur.
Zeliha'nın ilaçlarını içmemesiyle beraber her şey yeniden başlar. Hatırlıyordur Zeliha ve kendisine bunları yapan Cavidan'a bedelini ödetecektir. En önemlisi ise kızlarına, Ezo'ya ve Seher'e kavuşacaktır.
Ezo için ise umutlar tükenmişken hiç ummadığı birisi, Nermin ona yardım eder. Bir planı vardır ve eğer plan işlerse Ezo hem Harun'dan kurtulacak hem de özgürlüğüne kavuşacaktır. Yeniden umutlanan Ezo için Ali ile kavuşmak artık hayal değildir fakat Songül ile Ali'yi gördüğü andaki kıskançlığı ve acısı Ezo'yu tepetaklak eder. Bu defa berabere yoktur. Kazananlar ve kaybedenlerin bir yarışı olacaktır sadece…
Harun'un galip gelmesinden daha da acısı Ezo'nun Ali ve Songül arasındaki yakınlığa şahit olmak olur. Ali'nin de Songül'e bir şeyler hissettiğini düşünür ama işin Aslı öyle değildir. İlk günkü gibidir Ali. Varsa yoksa Ezo.
Harun herkesi sindirmiştir ama bu defa ayağına gelen fırsatı değerlendirir. Ali'nin Ezo'yu korumak uğruna yapacağı fevri bir hareketi kendi lehine çevirip Ezo'yu Ali üzerinden tehdit eder.
Nermin oğlunun bu hastalıklı hallerinden ürkmeye başlamıştır. Bunlar yetmezmiş gibi bir de tehdit ediliyorlardır. Birileri Cemal'i öldürdüklerini biliyordur! Tüm bunlar yaşanırken Cavidan da yıllar önce öldü bildiği torununun yaşadığını öğrenmiştir. Adım adım torununu bulmaya gidiyordur.
Ezo, Ali için bir şeylere boyun eğdiği noktada Zeliha da her şeyi öğrenir. Kızlarının başı beladadır ve onları alıp kaçmaktan başka şansı yoktur.
Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.
Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı
Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı
İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu
Münir Can Cindoruk : Ali Demir
Toprak Sağlam : Nermin Karasu
Fırat Doğruloğlu : Selçuk
Çağla Şimşek : Seher Çetin
Sinan Arslan : Bekir Yılmaz
Pelinsu Çileli : Aslı Yaman
Macit Koper : Ekrem
Mesut Kaytan : Adem Çetin
Beyza Dolu : Neşe Çetin
Can Büyükaltay : Cemal
Alayça Öztürk : Esma Çetin
Gökçe Akyıldız : Songül