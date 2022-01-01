Elkızı bu akşam yok mu, neden yok? Elkızı yeni bölümü hangi gün? Dizi gün mü değiştirdi, neden başlamadı? 1 Ocak Cumartesi Elkızı neden yayınlanmadı?
Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Elkızı neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Elkızı bugün yok mu, neden yok? Elkızı dizisi ara mı verdi? Elkızı 1 Ocak Cumartesi günü neden başlamadı? Elkızı bu akşam yok mu, neden yok? Elkızı yeni bölümü hangi gün? Dizi gün mü değiştirdi, neden başlamadı? İşte bilgiler...
Elkızı bu akşam yok mu, neden yok? Elkızı yeni bölümü hangi gün? Dizi gün mü değiştirdi, neden başlamadı? 1 Ocak Cumartesi Elkızı neden yayınlanmadı? Elkızı bitti mi, neden yok? Elkızı yeni bölümü bugün yok mu? Bu hafta Elkızı olmayacak mı? Bu hafta Elkızı dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak mı? Elkızı Cumartesi günü değil mi, bugün neden başlamadı? Elkızı final mi yaptı, neden yok? Elkızı niye başlamadı? Elkızı ne zaman başlayacak? Elkızı ara mı verdi? Ayrıntılar haberimizde...
Elkızı her Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.
Fakat 1 Ocak Cumartesi günü Elkızı ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak.
Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı, sadece 1 hafta Yılbaşı tatili arası veriyor.
Elkızı bugün Yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümü haftaya Cumartesi günü yayınlanacaktır. Yılbaşından dolayı çoğu dizi 1 haftalık ara vermiştir. Bundan dolayı Elkızı 1 Ocak Cumartesi günü yeni bölümü yayınlanmayacak.
Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.
Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı
İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu
Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı
Fikret Kuşkan : Resul Bozdağlı
Münir Can Cindoruk : Ali Demir
Sedef Avcı : Zeliha Bozdağlı
Toprak Sağlam : Nermin
Fırat Doğruloğlu : Selçuk
Çağla Şimşek : Seher
Sinan Arslan : Bekir
Pelinsu Çileli : Aslı Yaman
Macit Koper : Ekrem
Nur Yazar : Ayfer Bozdağlı
Mesut Kaytan : Adem
Beyza Dolu : Neşe
Can Büyükaltay : Cemal
Alayça Öztürk : Esma
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