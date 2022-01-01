Elkızı bu akşam yok mu, neden yok? Elkızı yeni bölümü hangi gün? Dizi gün mü değiştirdi, neden başlamadı? 1 Ocak Cumartesi Elkızı neden yayınlanmadı? Elkızı bitti mi, neden yok? Elkızı yeni bölümü bugün yok mu? Bu hafta Elkızı olmayacak mı? Bu hafta Elkızı dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak mı? Elkızı Cumartesi günü değil mi, bugün neden başlamadı? Elkızı final mi yaptı, neden yok? Elkızı niye başlamadı? Elkızı ne zaman başlayacak? Elkızı ara mı verdi? Ayrıntılar haberimizde...

ELKIZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Elkızı her Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.

Fakat 1 Ocak Cumartesi günü Elkızı ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

ELKIZI BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK, BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı, sadece 1 hafta Yılbaşı tatili arası veriyor.

Elkızı bugün Yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümü haftaya Cumartesi günü yayınlanacaktır. Yılbaşından dolayı çoğu dizi 1 haftalık ara vermiştir. Bundan dolayı Elkızı 1 Ocak Cumartesi günü yeni bölümü yayınlanmayacak.

ELKIZI KONUSU NE?

Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.

ELKIZI OYUNCULARI KİMLER?

Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı

İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu

Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı

Fikret Kuşkan : Resul Bozdağlı

Münir Can Cindoruk : Ali Demir

Sedef Avcı : Zeliha Bozdağlı

Toprak Sağlam : Nermin

Fırat Doğruloğlu : Selçuk

Çağla Şimşek : Seher

Sinan Arslan : Bekir

Pelinsu Çileli : Aslı Yaman

Macit Koper : Ekrem

Nur Yazar : Ayfer Bozdağlı

Mesut Kaytan : Adem

Beyza Dolu : Neşe

Can Büyükaltay : Cemal

Alayça Öztürk : Esma

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