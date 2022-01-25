Elkızı 13. bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Elkızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elkızı final bölümü izle!
Elkızı bu hafta final bölümü ile ekranlara gelecek. Son bölümünün ardından izleyiciler Elkızı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elkızı yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Elkızı konusu ne? merak etti. Peki, Elkızı 13. bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Elkızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elkızı final bölümü izle! Detaylar haberimizde...
Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. El Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Elkızı 13. bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Elkızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elkızı final bölümü izle! İşte detaylar...
Elkızı son bölümünün ardından final bölümü fragmanı yayınlandı.
Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.
Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı
Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı
İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu
Münir Can Cindoruk : Ali Demir
Toprak Sağlam : Nermin Karasu
Fırat Doğruloğlu : Selçuk
Çağla Şimşek : Seher Çetin
Sinan Arslan : Bekir Yılmaz
Pelinsu Çileli : Aslı Yaman
Macit Koper : Ekrem
Mesut Kaytan : Adem Çetin
Beyza Dolu : Neşe Çetin
Can Büyükaltay : Cemal
Alayça Öztürk : Esma Çetin
Gökçe Akyıldız : Songül