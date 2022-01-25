Elkızı 13. bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Elkızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elkızı final bölümü izle! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elkızı 13. bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Elkızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elkızı final bölümü izle!

Elkızı 13. bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Elkızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elkızı final bölümü izle!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Elkızı bu hafta final bölümü ile ekranlara gelecek. Son bölümünün ardından izleyiciler Elkızı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elkızı yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Elkızı konusu ne? merak etti. Peki, Elkızı 13. bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Elkızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elkızı final bölümü izle! Detaylar haberimizde...

Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. El Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Elkızı 13. bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Elkızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elkızı final bölümü izle! İşte detaylar...

Elkızı son bölümünün ardından final bölümü fragmanı yayınlandı.

Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.

Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı

Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı

İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu

Münir Can Cindoruk : Ali Demir

Toprak Sağlam : Nermin Karasu

Fırat Doğruloğlu : Selçuk

Çağla Şimşek : Seher Çetin

Sinan Arslan : Bekir Yılmaz

Pelinsu Çileli : Aslı Yaman

Macit Koper : Ekrem

Mesut Kaytan : Adem Çetin

Beyza Dolu : Neşe Çetin

Can Büyükaltay : Cemal

Alayça Öztürk : Esma Çetin

Gökçe Akyıldız : Songül

Haberler.com - Gündem

Fox Tv, Elkızı, Dizi, Gündem, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title