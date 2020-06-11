Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı
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Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı

İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvette köpük banyosu yaparken verdiği pozuyla kutladı. Mükemmel fiziğiyle herkesi kendine hayran bırakan oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

11.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:43

Her daim kusursuz görüntüsüyle genç kızlara meydan okuyan Elizabeth Hurley, doğum gününde yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

YENİ YAŞINI KÜVET POZUYLA KUTLADI

Model, küvet içinde köpük banyosu yaparken ellerini ve bacağını havaya kaldırarak poz verdi. Bu anları 1.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Hurley, "Doğum günüm kutlu olsun, pandemi nedeniyle evde kalmak zorunda olduğumuz süre zarfında başta 80 yaşındaki annem ve 18 yaşındaki oğlum olarak bu kutladığımız beşinci doğum günü oldu" notunu yazdı. Sağlıklı olduğu, iyi bir ailesi olduğu ve iyi arkadaşlara sahip olduğu için çok minnettar olduğunu söyleyen Liz, pandeminin bir an önce bitip hayatın normale döneceğini umduğunu da söyledi.

Elizabeth Hurley, 55. yaş günü küvet pozuyla kutladı

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Hurley'in kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafına sayısız yorum yapıldı. Fotoğrafı gören bir takipçisi "Hayatımda gördüğüm en iyi 55" derken başka bir takipçisi de "Kesinlikle 20 yaşından büyük gözükmüyorsun, gençlik kaynağı" yorumunu yaptı.

"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN İKİZİM"

Modelin 18 yaşındaki oğlu Damian ise araçtan inerken annesinin elini tuttuğu fotoğrafı paylaşarak, "Doğum günün kutlu olsun ikizim. Seni seviyorum anne" dedi. Damian, bu paylaşımıyla annesinin genç görünmesine de gönderme yaptı.

Elizabeth Hurley, 55. yaş günü küvet pozuyla kutladı
Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı
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