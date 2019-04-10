Eliz Sakuçoğlu ile Aşk Yaşayan Ekin Mert Daymaz, Gönlünü Güzel Oyuncuya Kaptırdı
Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan oyuncu Ekin Mert Daymaz, haklarında çıkan ayrılık haberlerinden sonra bir oyuncu ile sarmaş dolaş eğlendi.
Oyuncu Ekin Mert Daymaz, Temmuz 2018'de stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile objektiflere yakalanınca ikilinin aşkı ortaya çıktı. Son dönemde haklarında ayrılık haberleri çıkan çiftten Ekin Mert Daymaz, başka bir oyuncu ile İzmir'de sarmaş dolaş eğlendi.
Dokuz aydır ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftin, son dönemde ayrıldıkları yönünde dedikodular çıktı. İkiliden ayrılık haberlerine yalanlama gelmezken, 28 yaşındaki oyuncunun yeni heyecanlara yelken açtığı iddia edildi.
BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçen hafta sonu İzmir'e giden Daymaz, Alaçatı'daki bir mekanda geç saatlere kadar eğlendi. Ekin Mert Daymaz'ın, mekanda oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ile samimiyeti ilerlettiği iddia edildi. İkilinin, sarmaş dolaş dans edip birbirlerini öpücüklere boğduğu öne sürüldü.
TAKİPLEŞMEYE BAŞLADILAR
İki oyuncu, eğlence sonrası da birbirlerini sosyal medyada takibe aldı.
ELİZ'İN NE YAPACAĞI MERAK KONUSU
Ekin Mert Daymaz'la sosyal medyada takipleşmeyi sürdüren Eliz Sakuçoğlu'nun, Alaçatı'daki geceyi öğrendikten sonra nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu.
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Yavrum ne olacak sizin halleriniz hayvanlar aleminde böyle ilişkiler mevcut.insanlık alemi nereye gidiyor böyle :))Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Elizi Kim ne kadaaar Sevgili yapar?!!!!!!Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bunlarda sevgi aşk olduguna inanmiyorum gunubirlikten biraz daha fazla birliktelikler..aslinda basinda hani bizlerin bildigi gibi yazamadiklari icin sevgi aşk gonlunu kaptirma adini koyuyorlar...:)Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Bunlarda sevgi aşk olduguna inanmiyorum gunubirlikten biraz daha fazla birliktelikler..aslinda basinda hani bizlerin bildigi gibi yazamadiklari icin sevgi aşk gonlunu kaptirma adini koyuyorlar...:)Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Hazırlattı valiziCevap Yaz 4 Yayından Kaldır