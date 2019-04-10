Eliz Sakuçoğlu ile Aşk Yaşayan Ekin Mert Daymaz, Gönlünü Güzel Oyuncuya Kaptırdı

Oyuncu Ekin Mert Daymaz, Temmuz 2018'de stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile objektiflere yakalanınca ikilinin aşkı ortaya çıktı. Son dönemde haklarında ayrılık haberleri çıkan çiftten Ekin Mert Daymaz, başka bir oyuncu ile İzmir'de sarmaş dolaş eğlendi.

Dokuz aydır ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftin, son dönemde ayrıldıkları yönünde dedikodular çıktı. İkiliden ayrılık haberlerine yalanlama gelmezken, 28 yaşındaki oyuncunun yeni heyecanlara yelken açtığı iddia edildi.

BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçen hafta sonu İzmir'e giden Daymaz, Alaçatı'daki bir mekanda geç saatlere kadar eğlendi. Ekin Mert Daymaz'ın, mekanda oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ile samimiyeti ilerlettiği iddia edildi. İkilinin, sarmaş dolaş dans edip birbirlerini öpücüklere boğduğu öne sürüldü.

Eliz Sakuçoğlu ve Ekin Mert Daymaz

TAKİPLEŞMEYE BAŞLADILAR

İki oyuncu, eğlence sonrası da birbirlerini sosyal medyada takibe aldı.

ELİZ'İN NE YAPACAĞI MERAK KONUSU

Ekin Mert Daymaz'la sosyal medyada takipleşmeyi sürdüren Eliz Sakuçoğlu'nun, Alaçatı'daki geceyi öğrendikten sonra nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu.