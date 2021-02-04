Elit İşcan kimdir? Elit İşcan hayatı ve biyografisi! Elit İşcan kaç yaşında, nereli?
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Elit İşcan kimdir? Elit İşcan hayatı ve biyografisi! Elit İşcan kaç yaşında, nereli?

04.02.2021 11:26 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:30
Elit İşcan kimdir? Elit İşcan hayatı ve biyografisi! Elit İşcan kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Elit İşcan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Elit İşcan hakkında merak edilenler. Elit İşcan hayatı ve biyografisi. Elit İşcan kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Elit İşcan merak konusu oldu. İşte Elit İşcan hakkında merak edilen Elit İşcan kimdir, Elit İşcan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ELİT İŞCAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1994

Kaç yaşında: 27yaşında

Nereli:İstanbul

Boy: 1,62 m

Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.

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