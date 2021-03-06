Elinin hamuru ile 12 tonluk beton mikseri kullanıyor
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Elinin hamuru ile 12 tonluk beton mikseri kullanıyor

06.03.2021 11:22 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:29

Elinin hamuru ile 12 tonluk beton mikseri kullanıyor Bursa'da 12 tonluk beton mikserinde 6 yıldır direksiyon sallayan 34 yaşındaki Sevda Yaruk, görenleri şaşkına çeviriyor.

Elinin hamuru ile 12 tonluk beton mikseri kullanıyor

BURSA - Bursa'da 12 tonluk beton mikserinde 6 yıldır direksiyon sallayan 34 yaşındaki Sevda Yaruk, görenleri şaşkına çeviriyor. Yörük kadın eli değen her işin daha farklı olduğunu belirterek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Yaptığı işin babasından kendisine miras kaldığının altını çizen genç kadın, Türkiye'de meslek dalında daha önce örneği görülmeyen bir işin altına imzasını attı. Sevda Yaruk, "İşimi severek yapıyorum. Zaten bu meslek bana babamdan kaldı. Çocuk yaşlarda babam eve gelince onu hayranlıkla izliyordum. 6 yıldır direksiyon sallıyorum. Yollarda 5-6 sefere çıktığımız zamanlar oluyor. Bazen beni yollarda görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Uzaylı görmüş gibi bakıyorlar. Sonra alışıyorlar. Eşim erkek kuaförü ve benim en büyük destekçim. İşim bitince eve gidiyor ve ev işlerine vakit ayırıyorum. Türk kadını istediği zaman her işi başarabilir' ifadelerini kullandı.

Elinin hamuru ile 12 tonluk beton mikseri kullanıyor
Elinin hamuru ile 12 tonluk beton mikseri kullanıyor
Elinin hamuru ile 12 tonluk beton mikseri kullanıyor
Elinin hamuru ile 12 tonluk beton mikseri kullanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR

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