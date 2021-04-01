Elini öpüp helallik istedikleri kadını tencere seti satma bahanesiyle dolandırdılar

Adana'da seyyar satıcıdan 1000 lira alarak 14 parça tencere seti alan kadın dolandırıldı. Yaşananları anlatan kadın, "Elime 3 tencere verip, 'sen taşıyamazsın' deyip kolileri taşıyacaklarını söylediler. Onlar gittikten sonra boş kolilerle karşılaştım, dolandırıldığımı anladım. İki defa elimi öpüp helallik isteyip bir de utanmadan 'bir bardak soğuk su iç' dediler" diyerek yaşananlara isyan etti.

28 Mart günü Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde meydana gelen olayda, öğle saatlerinde evinin balkonunda oturan Zeynep Çelik, sokaktan geçen züccaciye ürünleri satan satıcıyı görünce aşağı indi. Kamyonetteki çatal, bıçak, tencere setlerine bakan Çelik, satıcının ısrar etmesi üzerine 2 set halinde toplam 14 parça granit tencere ve tava almaya karar verdi.

1000 LİRAYA ANLAŞTILAR

Satıcı, Çelik'e 1 set kendisinin hediye edeceğini söyleyerek bin liraya anlaştı. İki satıcı Çelik'in kucağına 3 adet tencere vererek, içeri koymasını istedi. Geri kalan kolileri kendilerinin eve taşıyacağını söyleyen satıcılar, boş kolileri giriş kapısına koyup, Çelik'in elini de öptükten sonra helallik isteyerek kamyonete binip uzaklaştı. Kontrol ettiği kolilerin boş olduğunu görünce dolandırıldığını anlayan Çelik, polisi arayıp şikayetçi oldu. Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"KANDIRILMAK ZORUMA GİTTİ"

Satıcıların kamyonetle evin kapısına geldiğini anlatan Çelik, "Ürün almam için ısrar ettiler. Bana da tencere lazım olduğu için 2 set alacağımı söyledim. Bana 'bir set sana hediye' dediler. 'Sen taşıyamazsın' deyip, kolileri eve taşıdılar. Kucağıma verdikleri 3 adet tencereyi alarak arkasından geldim. 1000 lira para verdim. Satıcılar gittikten sonra 2 koliyi de açtığımda içlerinin boş olduğunu gördüm. Peşinden koştum ama kaçıp gittiler. Polise şikayet ettim. Paranın bir önemi yok. Düşürüp kaybettim olarak düşünebilirim ama kandırılmak çok zoruma gidiyor. Çok üzüldüm. Onlara verdiğim para emekli paramdı" dedi.

"MEĞER BENİ KANDIRIYORLARMIŞ"

Dolandıran şüphelilerin kolileri içeri koyduktan sonra 'Teyze, sen bir bardak soğuk iç, bir bardak da biz içelim' dediklerini anlatan Çelik, "Dalga geçtiklerini ve beni dolandıklarını hiç anlamadım. İki defa elimi öpüp, helallik istediler. Meğer beni kandırıyorlarmış" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI