Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı

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Antalya'da öğle saatlerinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen şahıs, evin balkonundan eşyaları bahçeye atıp kendisine kızanlara cinsel organını göstermişti. Ekiplerin sakinleştirdiği adam, polis gittijkten 2 saat sonra da soyunup cama çıkıp intihar etmek istedi. Şahsı gelen ekipler ikna ederek eve geri soktu.

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve oturduğu apartmanın 7'nci katındaki dairesinin penceresi ve balkonundan eşyaları bahçeye atan Ünal O., bu kez intihara kalkıştı.

2 SAAT SONRA SOYUNUP CAMA ÇIKTI

Ünal O., polis ekipleri olay yerinden ayrıldıktan 1,5- 2 saat sonra yeniden balkona çıktı. İhbar üzerine bölgeye yeniden polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sadece iç çamaşırı kalacak şekilde soyunan Ünal O., balkondan aşağıdakilere el hareketleri yapmaya başladı. Daha sonra içeri giren Ünal O. bu kez de bir odanın penceresine çıktı.

POLİS ENGELLEDİ

Kendisini aşağı atmaya kalkışan Ünal O.'yu kapıyı kırıp içeri giren polis ve itfaiye ekipleri engelledi. Pencereden içeri çekilen Ünal O.'yu gözaltına alan polis, içeride kıyafetlerini giydirdi. Daha sonra itfaiye ve sağlık ekipleri eşliğinde aşağı indirilen Ünal O., ambulansa bindirilerek, polis nezaretinde hastaneye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI