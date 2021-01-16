Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti
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Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti

16.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:09

İstanbul Beyoğlu'nda kaldığı otel odasında elindeki tabancanın patlaması sonucu başından yaralanan kişi lobiye inerek yardım istedi. Mermi çekirdeğinin çene altından girip alnından çıkması sonrası ağır yaralan kişi yürüyerek bindiği sedye ile ambulansa taşındı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında Yüksek Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan otelde kalan Mehmet Emin Ö. elindeki tabancanın ateş alması sonucu başından yaralandı.

MERMİ ÇENESİNDEN GİRİP ALNINDAN ÇIKTI

Mermi çekirdeğinin çene altından girip alnından çıkması sonucu kan kaybeden yaralı bu halde lobiye inerek yardım istedi. Daha sonra otel önüne çıkan Mehmet Emin Ö. oturup beklerken polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalede bulundu.

Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti

YÜRÜYEREK GİDİP SEDYEYE YATTI

Mucizevi şekilde hayatta kalan ve sedyeye yürüyerek binen yaralı daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine emniyet şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Emin Ö.'nün ciddi derecede hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti
Haber Yorumları (9)
X: Rabbim acil şifalar versin sevdiklerine bağışlasın
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SEKOCAN: KARDEŞİM NE İŞİN VAR SİLAHLA OYNUYORSUN ALLAH ŞİFA VERSİN BELKİ İNTAHARA KALKIŞTIN AMA ÖLDÜRMEYEN ALLAH ÖLDÜRMÜYOR
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.: Allah şifa versin ay çok üzüldüm rabbim korusun kazadan beladan inşallah bir şeyi düzelir
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