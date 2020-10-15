Elindeki boruyla köpeği acımasızca döven vicdansızın görüntüleri tepki çekti
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Elindeki boruyla köpeği acımasızca döven vicdansızın görüntüleri tepki çekti

15.10.2020 23:08 | Son Güncelleme: 15.10.2020 23:46

İzmir'in Selçuk ilçesinde elindeki su borusuyla köpeğe şiddet uygulayan kişinin görüntüleri tepki çekti. Polis, görüntülerin ardından şahsı gözaltına aldı.

İzmir'in Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda isminin Engin K. olduğu öğrenilen kişi, bir köpeğe elindeki su borusuyla şiddet uyguladı. O anları ise bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

PARA CEZASI UYGULANDI

Görüntülerin paylaşılmasının ardından harekete geçen Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Polisin şahsa 947 TL ceza uyguladığı öğrenildi.

HAYVANSEVER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan hayvanseverlerin de şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

Elindeki boruyla köpeği acımasızca döven vicdansızın görüntüleri tepki çekti
Elindeki boruyla köpeği acımasızca döven vicdansızın görüntüleri tepki çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİLÜFER ÖZTÜRK SİLAY

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Haber Yorumları (1)
COŞKUN ÇAKIROĞLU: Türkiyenin en büyük köyü kesinlikle izmirdir en yobazlarıda orada yaşamaktadır
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