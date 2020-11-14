Ormana ağaç kesmeye giden vatandaş elinde testere ile ölü bulundu
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Ormana ağaç kesmeye giden vatandaş elinde testere ile ölü bulundu

14.11.2020 13:04 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:12
Ormana ağaç kesmeye giden vatandaş elinde testere ile ölü bulundu

Bursa'da ormanlık alana ağaç kesmek için giren yaşlı adam henüz belirlenemeyen sebepten dolayı elindeki testere ile ölü bulundu.

Merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi ormanlık alanda meydana gelen olayda evinden ağaç toplamak için çıkan Nurettin Kürdaş (63) ormanlık alana girdi.

VATANDAŞLAR TESADÜFEN FARK ETTİ

Elindeki testere ile kurumuş ağaçların dallarını kesen Kürdaş, bir dalı kestiği esnada yüzükoyun yere yığıldı. Bir daha yerden kalkamayan Kürdaş'ı patikadan geçen vatandaşlar gördü.

Ormana ağaç kesmeye giden vatandaş elinde testere ile ölü bulundu

HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Kürdaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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