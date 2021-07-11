Elif'i vuran düğün magandası tutuklandı
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Elif'i vuran düğün magandası tutuklandı

Elif'i vuran düğün magandası tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, kızının düğününde rastgele ateşlediği tabanca ile evinin penceresinden düğünü izleyen Elif Caymaz'ı (12) başına vurarak ağır yaralayan Tuncay Könk, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, kızının düğününde rastgele ateşlediği tabanca ile evinin penceresinden düğünü izleyen Elif Caymaz'ı (12) başına vurarak ağır yaralayan Tuncay Könk, tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Beybahçe Mahallesi'nde yapılan sokak düğününde meydana geldi. Tuncay Könk, ismi öğrenilemeyen kızının düğünü sırasında üzerindeki tabancasını rastgele ateşledi. Könk'ün tabancasından çıkan mermilerden biri, evinin penceresinden düğünü izleyen Elif Caymaz'ın başına isabet etti. Kanlar içinde kalan küçük kız, ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'ÇOK PİŞMANIM'Polis ekiplerince gözaltına alınan Tuncay Könk, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. İfadesinde, kızının düğünü sırasında tabancasıyla havaya ateş açtığını söyleyen Könk, Elif veya başka birisini vurma kastının olmadığını söyledi. Bilinçsizce ateşlediği tabanca ile Elif Caymaz'ı yaraladığı için pişman olduğunu söyleyen Könk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Könk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan olayın ardından hastaneye kaldırılan Elif'in tedavisi ise sürüyor. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Elif Caymaz'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Elif'i vuran düğün magandası tutuklandı
Elif'i vuran düğün magandası tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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