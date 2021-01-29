Elif Ece Uzun ile Mehmet Tuş boşanıyor mu?

İş insanı Mehmet Tuş ile 1.5 yıl önce evlenen ve 5 ay önce ikiz bebeklerini kucağına alan manken Elif Ece Uzun'ın boşanma kararı aldığı iddia edildi. İşte sıcak gelişmenin detayları...

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırarak, eşini takip etmeyi bırakan Elif Ece Uzun'un yakın çevresine, "Bu sefer son. Artık boşanacağım" dediği iddia edildi.& ;





Kaynak: Snob Magazin