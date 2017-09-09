Eli Kıyma Makinesine Sıkışan Kadının Yardımına İtfaiye Yetişti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kıyma makinesinde biber çekmeye çalışan kadın elini makineye kaptırdı. Eli sıkışan kadını, itfaiye ekipleri kurtardı.



Edinilen bilgiye göre, Halfeti ilçesine bağlı Argıl Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Vahide K., biber çekerken elini makineye kaptırdı. Biber reçeli yapmak isterken eli makinede sıkışan kadın uzun uğraşlarına rağmen elini kurtaramadı. Olayın itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler, spiral yardımıyla kadının makinede sıkışan elini çıkarmayı başardı.



Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ŞANLIURFA