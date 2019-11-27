Eleşkirt'te kar yağışı
Eleşkirt ilçesinde kar yağışı Çarşı merkezinden görüntüler Esnaflardan Mehmet Yami ile ropörtaj Araçların üzerindeki karları temizleme görüntüsü Vatandaşlardan İbrahim Demir ile ropörtaj AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de karla karışık yağmur, kar yağışına dönüştü.
Eleşkirt ilçesinde kar yağışı
Çarşı merkezinden görüntüler
Esnaflardan Mehmet Yami ile ropörtaj
Araçların üzerindeki karları temizleme görüntüsü
Vatandaşlardan İbrahim Demir ile ropörtaj
AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de karla karışık yağmur, kar yağışına dönüştü. Araçların ve yolların karla kaplandığı ilçede, ekipler ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için çalışma başlattı.
Haber Videosu: Eleşkirt'te kar yağışı