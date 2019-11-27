Eleşkirt'te kar yağışı
Haberler » Güncel » Eleşkirt'te kar yağışı - Haber

Eleşkirt'te kar yağışı

Eleşkirt ilçesinde kar yağışı Çarşı merkezinden görüntüler Esnaflardan Mehmet Yami ile ropörtaj Araçların üzerindeki karları temizleme görüntüsü Vatandaşlardan İbrahim Demir ile ropörtaj AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de karla karışık yağmur, kar yağışına dönüştü.

27.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:36
Eleşkirt'te kar yağışı

ilçesinde kar yağışı

Çarşı merkezinden görüntüler

Esnaflardan Mehmet Yami ile ropörtaj

Araçların üzerindeki karları temizleme görüntüsü

Vatandaşlardan ile ropörtaj

- 'nın Eleşkirt ilçesinde de karla karışık yağmur, kar yağışına dönüştü. Araçların ve yolların karla kaplandığı ilçede, ekipler ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Eleşkirt'te kar yağışı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et