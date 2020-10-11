Eleşkirt'te atıl durumda bulunan kayak merkezi cazibe merkezi haline getirilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eleşkirt'te atıl durumda bulunan kayak merkezi cazibe merkezi haline getirilecek

11.10.2020 19:41 | Son Güncelleme: 11.10.2020 19:51
Eleşkirt'te atıl durumda bulunan kayak merkezi cazibe merkezi haline getirilecek

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Eleşkirt'te atıl durumda bulunan Güneykaya Kayak Merkezi'ni kış turizmi için cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Eleşkirt'te atıl durumda bulunan Güneykaya Kayak Merkezi'ni kış turizmi için cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Atıl durumda bulunan Güneykaya Kayak Merkezi'nin girişinden başlayıp zirvesinde incelemelerine devam eden Vali Dr. Osman Varol, merkezde bulunan ve saatte bin 200 kişiyi zirveye taşıma kapasitesine sahip olan bin 600 metre uzunluğundaki telesiyej hattı, merkezin altyapısı ve pistleri hakkında bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında merkezin tekrar aktif hale getirileceğini belirten Vali Dr. Osman Varol, "İlave konaklama, rekreasyon ve aktivite alanlarının oluşturulması ile kayak merkezinin kış turizmi için cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla çalışmalarımız başlattık." dedi.

Vali Varol'a, Eleşkirt Kaymakamı Mustafa Duruk ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci eşlik etti. - AĞRI

Eleşkirt'te atıl durumda bulunan kayak merkezi cazibe merkezi haline getirilecek
Eleşkirt'te atıl durumda bulunan kayak merkezi cazibe merkezi haline getirilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Caner Cindoruk Yasemin Özilhan
Spor Falcao Gökhan Töre Caner Erkin Manuel Fernandes Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Hatay İzmir Belen Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eleşkirt'te atıl durumda bulunan kayak merkezi cazibe merkezi haline getirilecek - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 19:52:09. #1.14#
title