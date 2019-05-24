Eleşkirt Kaymakamı Sarı okulları ziyaret etti

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, ziyaret ettiği okullarında öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Sarı, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt ile Yayladüzü beldesindeki lise, ortaokul ve ilkokulları ziyaret etti.

Buradan geçtiği Karabacak, Gökçayır, Değirmen Geçidi, Aydıntepe, Sarıcan ve Güneykaya köylerindeki ilkokullarda da incelemelerde bulunan Sarı, okul yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sınıfları dolaşarak öğrencilerin dersine de katılan Sarı, okullarda görevli öğretmenler ve idarecilerle toplantı yapıp sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA