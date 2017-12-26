Eleşkirt Kaymakamı Sarı, Korucularla Buluştu

AĞRI (AA) - Eleşkirt kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, ilçede görev yapan güvenlik korucuları ile toplantı yaptı.



Halk Eğitim Merkezi'ndeki konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Eleşkirt İlçe Emniyet Amiri Recep Kartal, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Büyükhan ile ilçede görev yapan güvenlik korucuları katıldı.



Kaymakam Sarı, toplantıda korucuların sıkıntılarını dinledi.