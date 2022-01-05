Eleşkirt Belediyesi Gelir-Gider tablosunu afişle halka duyurdu - Haberler
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Eleşkirt Belediyesi Gelir-Gider tablosunu afişle halka duyurdu

Eleşkirt Belediyesi Gelir-Gider tablosunu afişle halka duyurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, belediyenin 2021 yılı gelir-gider tablosunu belediye hizmet binasına astığı afişle halka duyurdu.

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, belediyenin 2021 yılı gelir-gider tablosunu belediye hizmet binasına astığı afişle halka duyurdu. Afişte belediyenin; gelirleri, giderleri ve borçları kalem kalem aktarıldı.

Konuyla ilgili Eleşkirt Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Dürüst yönetim, şeffaf belediyecilik ilkesi gereği yaptığımız tüm hizmetlerin hesabını veriyoruz. 2021 yılı gelir-gider tablomuzu halkımıza açıklıyoruz. mali borcumuzu 23 milyon TL'ye indirdik. Halkımıza hizmetlerimiz devam edecektir" denildi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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