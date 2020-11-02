Elektrikli bisikletle balık istifi korsan taşımacılığa ceza

ADANA'da, elektrikli bisikletinin arka sepetinde 20 TL karşılığı yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen Mustafa el-Ahmet'in aracı trafikten menedildi.

ADANA'da, elektrikli bisikletinin arka sepetinde 20 TL karşılığı yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen Mustafa el-Ahmet'in aracı trafikten menedildi. Balık istifi yolculuk eden 6 kişiye ise sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle 900'er TL para cezası uygulandı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, sosyal mesafesiz yolculuk yapılan 01 MA 6853 plakalı elektrikli bisikleti durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Mustafa el-Ahmet'in 20 TL karşılığında korsan taşımacılık yaptığını belirledi. Ekipler, elektrikli bisikletin sepetinde balık istifi yolculuk eden 6 kişiyi indirerek, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 900'er TL para cezası uyguladı. Sürücü el-Ahmet'in elektrikli bisikleti amaç dışı kullanım ve korsan taşımacılık gerekçesiyle çekilerek, trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR