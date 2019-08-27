Elektrikli bisikletin çarptığı kişi yaralandı

Elektrikli bisikletin çarptığı kişi yaralandı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmek isteyen kişi, elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralandı.

27.08.2019 14:28
Elektrikli bisikletin çarptığı kişi yaralandı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmek isteyen kişi, elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi eski Şire Pazarı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ahmet Demirtaş'a, sürücüsü öğrenilemeyen elektrikli bisiklet çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Demirtaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.