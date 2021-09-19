Elektrikli bisiklet, park halindeki otomobilin kapısına çarptı: 1 yaralı
Elektrikli bisiklet, park halindeki otomobilin kapısına çarptı: 1 yaralı Balıkesir'in Edremit ilçesinde park haline geçen otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.
Elektrikli bisiklet, park halindeki otomobilin kapısına çarptı: 1 yaralı
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde park haline geçen otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim İ. isimli sürücünün 06 EE 1364 plaklı otomobilin park haline geçtikten sonra sol yolcu kısmında bulunan Fevziye E.'nin araç kapısını açması sonucu, Orman Müdürlüğü istikametinden gelen tescilsiz elektrikli bisiklet sürücüsü Mustafa O.otomobilin kapısına çarptı. Yaralanan elektrikli bisiklet sürücü 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.