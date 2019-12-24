Elektrikli araç üreticisi Rivian'a 1,3 milyar dolar yeni yatırım

24.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:51

Elektrikli araç üreten Rivian 1,3 milyar dolar yatırım aldı.



Başta fon yöneticisi T. Rowe Price olmak üzere Amazon ve Ford Motor Rivian'a yatırım yapan şirketler arasında yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle