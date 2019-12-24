Elektrikli araç üreticisi Rivian'a 1,3 milyar dolar yeni yatırım
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Elektrikli araç üreticisi Rivian'a 1,3 milyar dolar yeni yatırım

Elektrikli araç üreten Rivian startup şirketi bitirdiği son yatırım roundunda toplam 1,3 milyar dolar elde etti. 2009 kurulan şirketin halihazırdaki değerinin 5 ila 7 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor

24.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:51
Elektrikli araç üreticisi Rivian'a 1,3 milyar dolar yeni yatırım

Elektrikli araç üreten Rivian 1,3 milyar dolar yatırım aldı.


Başta fon yöneticisi T. Rowe Price olmak üzere Amazon ve Ford Motor Rivian'a yatırım yapan şirketler arasında yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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