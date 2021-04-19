Elektrik trafosunda çıkan yangın korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elektrik trafosunda çıkan yangın korkuttu

Elektrik trafosunda çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan merkezde trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ardahan merkezde trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevrede korkuya neden olan yangın nedeniyle mahallede elektrikler kesildi.

Karagöl Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Trafodan duman yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle Karagöl Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşandı. Yangın çevrede korkuya neden oldu. Elektrik dağıtım şirketi tarafından kesintinin sona ermesi için çalışma başlatıldı. - ARDAHAN

Elektrik trafosunda çıkan yangın korkuttu
Elektrik trafosunda çıkan yangın korkuttu
Elektrik trafosunda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Nur Sürer Hande Erçel Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Elektrik trafosunda çıkan yangın korkuttu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 00:22:37. #1.14#

title