Elektrik tellerinde asılı kalan güvercin için seferber oldular
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Elektrik tellerinde asılı kalan güvercin için seferber oldular

07.12.2020 19:48 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:53
Elektrik tellerinde asılı kalan güvercin için seferber oldular

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde elektrik tellerine asılı kalan güvercin, elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi görevlileri tarafından kurtarıldı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde elektrik tellerine asılı kalan güvercin, elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi görevlileri tarafından kurtarıldı.

Edremit ilçesi Çayiçi Caddesi üzerinde elektrik direğinin tellerine takılan ve kurtulmak için çırpınan güvercini gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. Olay yerine elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi görevlileri sevk edildi. Araç asansörü yardımıyla tellere ulaşan görevliler, tek ayağından asılı halde çırpınan güvercini kurtararak aşağıya indirdi. Ayağına dolanan iplerden kurtarılan güvercin tekrar doğaya salındı.


- Balıkesir
Elektrik tellerinde asılı kalan güvercin için seferber oldular
Elektrik tellerinde asılı kalan güvercin için seferber oldular
Elektrik tellerinde asılı kalan güvercin için seferber oldular
Elektrik tellerinde asılı kalan güvercin için seferber oldular
Elektrik tellerinde asılı kalan güvercin için seferber oldular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir AYDINIŞIK

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