Elektrik teline çarpan karga buğday tarlasını yaktı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde elektrik direğindeki tele çarpan karganın sebep olduğu yangın, yaklaşık 10 dönüm buğdayı küle çevirdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde elektrik direğindeki tele çarpan karganın sebep olduğu yangın, yaklaşık 10 dönüm buğdayı küle çevirdi.

Olay, ilçeye bağlı Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Buğday ekili bir tarlanın içerisindeki sondaj kuyusuna ait elektrik teline karganın çarpması sonucunda yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tarlayı saran alevleri söndürmek için büyük uğraş verdi. Alevler, tarlanın tamamına ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alandaki buğday, küle döndü.

Yangına sebep olduğu belirtilen karga da alevlerin arasında kalarak telef oldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA