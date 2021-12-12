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Elektrik sobasından çıkan yangın camiyi yaktı

Elektrik sobasından çıkan yangın camiyi yaktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nde bir camide elektrik sobasından çıkan yangın paniğe sebep oldu.

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Kocaeli'nde bir camide elektrik sobasından çıkan yangın paniğe sebep oldu. Cami kullanılmaz hale geldi.

Olay, 23: 30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Eyüp Kaçmaz Sokakta bulunan Cumhuriyet Bahtiyar Camiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin temizlik işlerine bakan C.İ.'nin uyuduğu sırada ısınmak için kullandığı elektrikli sobadan yangın çıktı. İlk müdahaleyi yapmak isteyen C.İ. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yaralı C.İ. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Cami kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik sobasından çıkan yangın camiyi yaktı

Elektrik sobasından çıkan yangın camiyi yaktı

Elektrik sobasından çıkan yangın camiyi yaktı

Elektrik sobasından çıkan yangın camiyi yaktı

Elektrik sobasından çıkan yangın camiyi yaktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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